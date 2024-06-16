2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208910111 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 208910111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 257,58964
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.486.694
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910111
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 257,58964
Başarı Sıralaması: 1.486.694
Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,27987
Başarı Sıralaması: 2.301.730
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1597479
Kontenjan 2021: 26+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-16