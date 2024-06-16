2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 208910054 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 208910054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 304,63644

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 828.537

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910054

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,63644

Başarı Sıralaması: 828.537

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,56773

Başarı Sıralaması: 762.755

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.03552

Başarı Sıralaması: 852867

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4