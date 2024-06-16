2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 208910108 %50 İndirimli

208910108 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 208910108 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 208910108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 226,72836

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.041.383

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910108

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 226,72836

Başarı Sıralaması: 2.041.383

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,60298

Başarı Sıralaması:  2.515.129

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1454472

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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