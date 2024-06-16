2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 208910108 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 208910108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 226,72836
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.041.383
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910108
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 226,72836
Başarı Sıralaması: 2.041.383
Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205,60298
Başarı Sıralaması: 2.515.129
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1454472
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-5