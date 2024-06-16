2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910121 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 208910121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 242,83354

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.739.966

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910121

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 242,83354

Başarı Sıralaması: 1.739.966

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,77600

Başarı Sıralaması: 1.572.736

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1607367

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-5