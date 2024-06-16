2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208910107 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 208910107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 36+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-36 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 216,59126
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.243.838
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910107
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 216,59126
Başarı Sıralaması: 2.243.838
Kontenjan 2022 – 2023 : 36+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,39828
Başarı Sıralaması: 1.957.872
Kontenjan 2022: 30+0
Yerleşen 2022: Doldu-30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610616
Kontenjan 2021: 21+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-6