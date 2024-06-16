2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208910202 Ücretli

208910202 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208910202 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 208910202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 245,50712

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.692.669

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910202

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 245,50712

Başarı Sıralaması: 1.692.669

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,32692

Başarı Sıralaması:  1.719.409

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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