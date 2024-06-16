2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208910209 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 208910209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 254,02417

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.546.083

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910209

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 254,02417

Başarı Sıralaması: 1.546.083

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,13739

Başarı Sıralaması: 1.565.874

Kontenjan 2022: 33+0

Yerleşen 2022: Doldu-33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---