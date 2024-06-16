2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208910118 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 208910118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 346,65364
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 447.17
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910118
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 346,65364
Başarı Sıralaması: 447.17
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,46222
Başarı Sıralaması: 508.271
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.8239
Başarı Sıralaması: 546356
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6