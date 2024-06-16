2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 208910188 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 208910188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 215,62835

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.263.310

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910188

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 215,62835

Başarı Sıralaması: 2.263.310

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,29023

Başarı Sıralaması: 2.611.993

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---