2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 208910195 %25 İndirimli

208910195 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 208910195 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 208910195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 220,65361

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.161.596

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910195

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 220,65361

Başarı Sıralaması: 2.161.596

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,85036

Başarı Sıralaması:  2.412.436

Kontenjan 2022:  26+0

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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