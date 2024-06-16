2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910041 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 208910041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,55325
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.123.589
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910041
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 222,55325
Başarı Sıralaması: 2.123.589
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212,91572
Başarı Sıralaması: 2.336.018
Kontenjan 2022: 39+0
Yerleşen 2022: Doldu-39
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609046
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-10