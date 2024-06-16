2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 208910181 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 208910181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 278,01124

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.172.891

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910181

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 278,01124

Başarı Sıralaması: 1.172.891

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,08378

Başarı Sıralaması: 1.138.141

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---