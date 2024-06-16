2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208910032 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 208910032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 340,73036

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 489.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910032

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,73036

Başarı Sıralaması: 489.588

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,88741

Başarı Sıralaması: 483.934

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272.65182

Başarı Sıralaması: 556651

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6