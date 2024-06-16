2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 208910117 %50 İndirimli

208910117 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 208910117 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 208910117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 214,92695

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.277.565

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910117

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 214,92695

Başarı Sıralaması: 2.277.565

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,62521

Başarı Sıralaması:  2.218.585

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614260

Kontenjan 2021:  34+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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