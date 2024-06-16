2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 208910029 %25 İndirimli

208910029 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 208910029 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 208910029 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 234,89315

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.885.783

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910029

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 234,89315

Başarı Sıralaması: 1.885.783

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,65201

Başarı Sıralaması:  1.861.472

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022:  Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615214

Kontenjan 2021:  42+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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