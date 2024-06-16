2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 208910075 %50 İndirimli

208910075 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 208910075 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 208910075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 239,81470

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.794.722

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910075

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 239,81470

Başarı Sıralaması: 1.794.722

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,91465

Başarı Sıralaması:  1.969.281

Kontenjan 2022:  29+0

Yerleşen 2022:  Doldu-29

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1577079

Kontenjan 2021:  21+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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