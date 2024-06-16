2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 208910026 Burslu

208910026 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 208910026 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 208910026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 315,58944

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 709.949

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910026

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,58944

Başarı Sıralaması: 709.949

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,56095

Başarı Sıralaması:  721.676

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.19156

Başarı Sıralaması:  688678

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 110351168 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 110351168 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 110350761 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 110350761 Ücretsiz
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106390068 Ücretsiz
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106390068 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109451657 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109451657 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları