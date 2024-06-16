2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910153 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 208910153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 219,77181

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.179.181

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910153

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 219,77181

Başarı Sıralaması: 2.179.181

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,18752

Başarı Sıralaması: 1.939.665

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---