2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208910114 Burslu

208910114 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208910114 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 208910114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Çevre Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Çevre Sağlığı   Bölümü   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 318,80102

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 677.754

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910114

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 318,80102

Başarı Sıralaması: 677.754

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,17326

Başarı Sıralaması:  613.523

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.22531

Başarı Sıralaması:  636271

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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