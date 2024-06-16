2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208910013 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 208910013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-47 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 248,28646

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.644.000

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910013

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 248,28646

Başarı Sıralaması: 1.644.000

Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,11945

Başarı Sıralaması: 1.604.524

Kontenjan 2022: 38+0

Yerleşen 2022: Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613693

Kontenjan 2021: 29+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-22