2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 105750041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 105750041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 338,81755
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 504.129
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105750041
ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 338,81755
Başarı Sıralaması: 504.129
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,29911
Başarı Sıralaması: 474.273
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285.04577
Başarı Sıralaması: 456309
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77