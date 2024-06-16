2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105750014 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 105750014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 336,04521
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 525.471
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105750014
ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 336,04521
Başarı Sıralaması: 525.471
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,78028
Başarı Sıralaması: 520.551
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276.90047
Başarı Sıralaması: 519972
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77