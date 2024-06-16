2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203550842 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 203550842 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 355,16686

İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 392.095

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203550842

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 355,16686

Başarı Sıralaması: 392.095

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,53175

Başarı Sıralaması: 500.642

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267.66365

Başarı Sıralaması: 602556

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3