2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 203551082 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 203551082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 373,33548
İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 295.406
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203551082
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 373,33548
Başarı Sıralaması: 295.406
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,27964
Başarı Sıralaması: 447.738
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291.86876
Başarı Sıralaması: 409062
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5