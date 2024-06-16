2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203550621 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 203550621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 340,47208

İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 491.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203550621

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,47208

Başarı Sıralaması: 491.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,18600

Başarı Sıralaması: 555.472

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293.69995

Başarı Sıralaması: 397404

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3