2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203551188 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203551188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,37292
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.240.148
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203551188
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 273,37292
Başarı Sıralaması: 1.240.148
Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,25055
Başarı Sıralaması: 1.351.850
Kontenjan 2022: 22+0
Yerleşen 2022: Doldu-22
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.38173
Başarı Sıralaması: 1211562
Kontenjan 2021: 22+0
Yerleşen 2021: Doldu-22