2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203551161 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203551161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 363,31995

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 345.473

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203551161

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 363,31995

Başarı Sıralaması: 345.473

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,04064

Başarı Sıralaması: 286.231

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302.74934

Başarı Sıralaması: 344093

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6