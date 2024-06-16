2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203550684 %25 İndirimli

203550684 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203550684 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203550684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-19 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 302,39668

İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 854.178

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203550684

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 302,39668

Başarı Sıralaması: 854.178

Kontenjan 2022 – 2023 : 19+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-19

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,79259

Başarı Sıralaması:  917.407

Kontenjan 2022:  19+0

Yerleşen 2022:  Doldu-19

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.47946

Başarı Sıralaması:  1012742

Kontenjan 2021:  19+0

Yerleşen 2021:  Doldu-19

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