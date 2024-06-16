2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 203590159 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 203590159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 288,84057
İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.023.368
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203590159
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 288,84057
Başarı Sıralaması: 1.023.368
Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,98276
Başarı Sıralaması: 1.259.539
Kontenjan 2022: 37+0
Yerleşen 2022: Doldu-37
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219.72448
Başarı Sıralaması: 1167092
Kontenjan 2021: 23+0
Yerleşen 2021: Doldu-23