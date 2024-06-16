2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203550603 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203550603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 404,89630
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 178.982
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203550603
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 404,89630
Başarı Sıralaması: 178.982
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 409,51294
Başarı Sıralaması: 161.848
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344.39289
Başarı Sıralaması: 178660
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7