2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 203550375 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 203550375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 269,67013

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.295.664

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203550375

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 269,67013

Başarı Sıralaması: 1.295.664

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,14098

Başarı Sıralaması: 1.850.715

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---