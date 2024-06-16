2024 İzmir Ekonomi Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203551294 Burslu

203551294 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Ekonomi Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203551294 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 203551294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 348,12455

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 437.137

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203551294

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 348,12455

Başarı Sıralaması: 437.137

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,29782

Başarı Sıralaması:  467.518

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.25936

Başarı Sıralaması:  492728

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

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