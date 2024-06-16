2024 İzmir Ekonomi Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203590238 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203590238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 262,80934
İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.402.245
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203590238
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 262,80934
Başarı Sıralaması: 1.402.245
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,29312
Başarı Sıralaması: 1.334.635
Kontenjan 2022: 17+0
Yerleşen 2022: Doldu-17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---