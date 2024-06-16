2024 İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112910031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112910031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sulama Teknolojisi Bölümü Menemen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sulama Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sulama Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 252,09606

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.578.790

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112910031

ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sulama Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,09606

Başarı Sıralaması: 1.578.790

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,14296

Başarı Sıralaması: 1.828.964

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1611833

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-21