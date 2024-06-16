2024 İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 112910010 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 112910010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 325,70321
İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 612.883
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112910010
ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 325,70321
Başarı Sıralaması: 612.883
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,28198
Başarı Sıralaması: 621.279
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268.20569
Başarı Sıralaması: 597465
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72