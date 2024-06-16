2024 İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 112910010 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 112910010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 325,70321

İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 612.883

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112910010

ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 325,70321

Başarı Sıralaması: 612.883

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,28198

Başarı Sıralaması: 621.279

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268.20569

Başarı Sıralaması: 597465

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72