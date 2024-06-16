2024 İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208450494 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 208450494 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 337,13032
İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 517.009
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450494
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 337,13032
Başarı Sıralaması: 517.009
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,96914
Başarı Sıralaması: 549.404
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.8222
Başarı Sıralaması: 546377
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10