2024 İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 208450820 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 208450820 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.

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İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 238,33521

İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.822.016

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450820

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 238,33521

Başarı Sıralaması: 1.822.016

Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,67376

Başarı Sıralaması: 1.860.993

Kontenjan 2022: 39+0

Yerleşen 2022: Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613108

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-11