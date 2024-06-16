2024 İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 208450820 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 208450820 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 238,33521
İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.822.016
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450820
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 238,33521
Başarı Sıralaması: 1.822.016
Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,67376
Başarı Sıralaması: 1.860.993
Kontenjan 2022: 39+0
Yerleşen 2022: Doldu-39
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1613108
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-11