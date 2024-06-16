2024 İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 208450422 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 208450422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 211,53271
İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.346.707
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450422
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 211,53271
Başarı Sıralaması: 2.346.707
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200,91375
Başarı Sıralaması: 2.619.994
Kontenjan 2022: 29+0
Yerleşen 2022: Doldu-29
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1542818
Kontenjan 2021: 21+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-18