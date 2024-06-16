2024 İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 208450973 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 208450973 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 324,14570

İstinye Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 627.051

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450973

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 324,14570

Başarı Sıralaması: 627.051

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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