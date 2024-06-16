2024 İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208450201 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 208450201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 322,90809
İstinye Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 638.516
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450201
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 322,90809
Başarı Sıralaması: 638.516
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,26031
Başarı Sıralaması: 621.474
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268.0643
Başarı Sıralaması: 598812
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10