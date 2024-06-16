2024 İstinye Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 208450334 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 208450334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 336,53205
İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 521.662
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450334
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 336,53205
Başarı Sıralaması: 521.662
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,99327
Başarı Sıralaması: 389.169
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296.86854
Başarı Sıralaması: 377785
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9