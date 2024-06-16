2024 İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208450131 %50 İndirimli

208450131 | İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208450131 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 208450131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 239,72354

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.796.360

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450131

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 239,72354

Başarı Sıralaması: 1.796.360

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,79479

Başarı Sıralaması:  1.948.628

Kontenjan 2022:  67+0

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1612360

Kontenjan 2021:  64+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-30

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