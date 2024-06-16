2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206250324 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 206250324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 228,39068

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.009.154

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250324

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 228,39068

Başarı Sıralaması: 2.009.154

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,84242

Başarı Sıralaması: 2.213.286

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1349081

Kontenjan 2021: 21+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3