2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206250369 %50 İndirimli

206250369 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206250369 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 206250369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 256,38180

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.506.496

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250369

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 256,38180

Başarı Sıralaması: 1.506.496

Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,56546

Başarı Sıralaması:  1.615.289

Kontenjan 2022:  30+0

Yerleşen 2022:  Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625179

Kontenjan 2021:  21+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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