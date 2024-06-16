2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206270046 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 206270046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 301,17086

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 868.697

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206270046

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 301,17086

Başarı Sıralaması: 868.697

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,23029

Başarı Sıralaması: 842.019

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.99657

Başarı Sıralaması: 747008

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4