2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206250518 Burslu

206250518 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206250518 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 206250518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 321,09590

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 655.518

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250518

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 321,09590

Başarı Sıralaması: 655.518

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,23516

Başarı Sıralaması:  657.947

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.06306

Başarı Sıralaması:  570968

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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