2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206250669 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206250669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 229,24406

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.992.766

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250669

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 229,24406

Başarı Sıralaması: 1.992.766

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,20917

Başarı Sıralaması: 2.009.331

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1597876

Kontenjan 2021: 21+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4