2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206250651 İÖ-Ücretli

206250651 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206250651 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206250651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 306,11161

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 811.673

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250651

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 306,11161

Başarı Sıralaması: 811.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,84747

Başarı Sıralaması:  813.171

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.71944

Başarı Sıralaması:  808773

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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