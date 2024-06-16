2024 İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690479 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 450+12+0+12+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-474 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 274,03436

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.230.293

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690479

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 274,03436

Başarı Sıralaması: 1.230.293

Kontenjan 2022 – 2023 : 450+12+0+12+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-474

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,61925

Başarı Sıralaması: 1.465.533

Kontenjan 2022: 450+12

Yerleşen 2022: Doldu-462

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.78436

Başarı Sıralaması: 1515400

Kontenjan 2021: 450+12

Yerleşen 2021: Doldu-462