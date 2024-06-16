2024 İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650863 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2200+55+0+55+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2310 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,15545
İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.527.013
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650863
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 255,15545
Başarı Sıralaması: 1.527.013
Kontenjan 2022 – 2023 : 2200+55+0+55+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2310
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,00937
Başarı Sıralaması: 1.440.991
Kontenjan 2022: 2200+55
Yerleşen 2022: Doldu-2255
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197.08666
Başarı Sıralaması: 1497110
Kontenjan 2021: 2200+55
Yerleşen 2021: Doldu-2255