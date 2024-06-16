2024 İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650863 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2200+55+0+55+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2310 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,15545

İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.527.013

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650863

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,15545

Başarı Sıralaması: 1.527.013

Kontenjan 2022 – 2023 : 2200+55+0+55+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2310

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,00937

Başarı Sıralaması: 1.440.991

Kontenjan 2022: 2200+55

Yerleşen 2022: Doldu-2255

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.08666

Başarı Sıralaması: 1497110

Kontenjan 2021: 2200+55

Yerleşen 2021: Doldu-2255